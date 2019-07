Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Mit den Investitionen im ersten Halbjahr aus einer Position der Stärke heraus ziele der Luxusgüterkonzern auf einen Ausbau der Wettbewerbsvorteile und der Marktführerschaft, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verglichen mit Aktien weltweit führender Konsumgüterkonzerne sei das LVMH-Papier gar nicht so teuer./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 05:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 05:27 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2019-07-26/13:51

ISIN: FR0000121014