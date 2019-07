München (ots) - Mit DER FALL COLLINI und OSTWIND - ARIS ANKUNFT lieferte Constantin Film die beiden erfolgreichsten deutschen Kinofilme des Jahres.



Nun der Ausblick auf ein weiterhin spannendes Kinojahr: Die Constantin Film gibt die Starttermine für ihre kommenden Kinohighlights bekannt. Mit DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS, der bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes für Furore sorgte, bekommt die umfangreiche Verleihstaffel 2019 prominenten Zuwachs und auch 2020 bietet wieder abwechslungsreiche Kinounterhaltung auf höchstem Niveau. Vom internationalen Blockbuster bis zur niederbayerischen Kriminalkomödie, von der Bestselleradaption bis zur beliebten Jugendreihe ist garantiert für jeden Filmgeschmack und jede Altersstufe der passende Kinofilm dabei.



Hier die neuen Titel und Starttermine für die Verleihstaffel 2019 / 2020:



2019 03.09.2019 WERNER - BEINHART (Sonderprogrammierung) 03.10.2019 EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 31.10.2019 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS 28.11.2019 DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS 19.12.2019 BERLIN, BERLIN



2020 23.01.2020 PETER WOHLLEBEN - DAS GEHEIME LEBEN DER BÄUME 13.02.2020 AFTER TRUTH 21.05.2020 OSTWIND - DER GROSSE ORKAN 06.08.2020 DRACHENREITER 13.08.2020 KAISERSCHMARRNDRAMA 03.09.2020 MONSTER HUNTER 01.10.2020 UNTITLED SÖNKE-WORTMANN-KOMÖDIE 12.11.2020 CAVEMAN Tba. HAVEN - ABOVE SKY



OTS: Constantin Film newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12946 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12946.rss2



Für Rückfragen: Constantin Film Filmpresse Telefon: 089 44 44 600 E-Mail: filmpresse@constantin.film