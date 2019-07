Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EZB sorgte gestern erst für Euphorie an den Rentenmärkten, dann folgte aber die Enttäuschung, so die Analysten von Postbank Research.Auf die Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse, durch die Leitzinsfantasien angeregt worden seien, hätten deutsche Bundesanleihen mit deutlich steigenden Kursen reagiert. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei knapp unter -0,42% gefallen und habe damit ein neues, historisches Verlaufstief markiert. Die Äußerungen Draghis auf der anschließenden Pressekonferenz hätten den Akteuren aber offensichtlich nicht gefallen. Der EZB-Präsident sei wohl zu vage geblieben. Man habe sich offensichtlich klarere Aussagen zum zukünftigen Kurs der Geldpolitik gewünscht. Letztlich sei die 10-jährige Bundrendite gegenüber dem Vortag um 2 Basispunkte auf -0,36% gestiegen. Bei kürzeren Laufzeiten hätten sich vergleichbare Renditeaufschläge ergeben. Auch 10-jährige US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss mit 2,07% um 2 Basispunkte höher rentiert als am Vortag. (26.07.2019/alc/a/a) ...

