Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Nach dem Rückgang im Mai hätten sich die wichtigsten weltweiten Aktienindices im Juni erholt. Die Zentralbanken hätten beiderseits des Atlantiks die Initiative ergriffen: Einerseits habe Mario Draghi in Sintra von eventuellen neuen Stützmaßnahmen der EZB gesprochen, während Jerome Powell andererseits eine mögliche Leitzinssenkung bestätigt habe. Das Ziel bleibe dasselbe: Stimulation der trotz jahrelanger entgegenkommender Geldpolitik schwachen Inflation, während sich erste Anzeichen für eine Konjunkturverlangsamung als konkrete Folgen des Handelskriegs bemerkbar machen würden. Was diesen Punkt betreffe, so stelle die offensichtliche Einigkeit zwischen Donald Trump und Xi Jinping beim G20-Gipfel ein positives Signal hinsichtlich des Ergebnisses der Handelsgespräche dar, auch wenn eine neue Kehrtwende nicht auszuschließen sei. Vor diesem Hintergrund sei unter dem Einfluss neuer Leitzinssenkungen oder einer Erholung der Inflation während der zweiten Jahreshälfte, die für den Infrastruktursektor günstig sei, mit weiterhin niedrigen (USA) oder sogar negativen (Eurozone) Realzinsen zu rechnen. ...

