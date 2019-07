Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im zweiten Quartal 2019 konnten die globalen Aktienmärkte den positiven Jahresauftakt überwiegend fortsetzen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniFavorit Aktien (ISIN DE0008477076/ WKN 847707).Der MSCI Welt-Index habe in lokaler Währung per Saldo ein Plus von 3,0 Prozent verzeichnet. In den USA habe der Dow Jones Industrial Average um 2,6 Prozent zugelegt. In Europa habe der EURO STOXX 50-Index 3,6 Prozent gewonnen. Maßgeblich dazu beigetragen hätten die wichtigsten Zentralbanken, die aufgrund der anhaltenden globalen Wachstumsschwäche und des zugespitzten Handelskonflikts eine geldpolitische Kehrtwende avisiert hätten und bereits im zweiten Halbjahr die Leitzinsen wohl wieder senken würden. Japan leide verstärkt unter dem langwierigen Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Nikkei 225-Index habe sich zuletzt nur leicht um 0,3 Prozent verbessert. ...

