Qbuzz, der ÖPNV-Betreiber in den niederländischen Provinzen Groningen und Drente, hat 20 Brennstoffzellenbusse beim belgischen Hersteller Van Hool bestellt. Außerdem wurde ein Auftrag für eine Wasserstoff-Tankstelle vergeben. Die Fahrzeuge sollen im Dezember 2020 in Betrieb gehen. Sie werden dann wegen ihrer angepeilten Reichweite von 350 bis 400 Kilometer auf Intercity-Strecken in den beiden Provinzen ...

