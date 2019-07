Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet nach Quartalszahlen von 1310 auf 1420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Google-Mutter habe ihr Umsatzwachstum nach einigen Monaten der Irritation wieder beschleunigt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche das Vertrauen des Managements in das künftige Wachstum./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 02:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 02:47 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0125 2019-07-26/14:11

ISIN: US02079K3059