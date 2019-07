init innovation in traffic systems SE: Neue Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung init innovation in traffic systems SE: Neue Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 26.07.2019 / 14:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Karlsruhe, 26. Juli 2019. Wie in der am 18. Juli 2019 veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung angekündigt, hat init innovation in traffic systems SE seine Geschäftsplanung für das Gesamtjahr 2019 überarbeitet. Der angepasste Zielkorridor für den Umsatz beträgt 150-160 Mio. Euro, für das EBIT beläuft sich der angepasste Zielwert auf ca. 15 Mio. Euro. Nach einem starken zweiten Quartal 2019 erreicht init nach den vorläufigen Zahlen zum 30. Juni 2019 bereits 77 Mio. Euro im Umsatz und rund 8 Mio. Euro im EBIT. Bislang ging der Vorstand für das Gesamtjahr von einem Zielwert von 145 Mio. Euro im Umsatz und 7,5 Mio. Euro im EBIT aus. Der Halbjahresfinanzbericht wird planmäßig am 8. August 2019 veröffentlicht und wird weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung enthalten. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 26.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 847533 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 847533 26.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005759807 AXC0164 2019-07-26/14:53