Mit den Zahlen zum zweiten Quartal konnte der Schweizer Industriekonzern ABB am Donnerstag wieder einmal nicht überzeugen. Die Marge ging deutlich zurück und der Umbau sowie Abschreibungen drückten unter dem Strich auf den Gewinn. Inzwischen haben sich zahlreiche Experten zu Wort gemeldet - noch ist es wohl zu früh für Euphorie.Durch die Bank waren sich die Experten einig, dass die Zahlen in etwa den Erwartungen entsprochen hätten. Allerdings sei das zweite Quartal kein Gutes gewesen, so Gael de-Bray ...

Den vollständigen Artikel lesen ...