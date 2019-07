Mainz (ots) -



FC Bayern München, Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahçe Istanbul bilden das erlesene Teilnehmerfeld des Audi-Cups 2019. Das ZDF überträgt die vier Spiele dieses Einladungsturniers am 30. und 31. Juli 2019 live aus der Arena in München.



Am Dienstag, 30. Juli 2019, steht ab 17.45 Uhr das erste Halbfinale zwischen Real Madrid und Tottenham Hotspur auf dem Programm von "ZDF SPORTextra". Das Spiel kommentiert Claudia Neumann. Am Abend folgt um 20.15 Uhr die Übertragung des Spiels der Bayern gegen Fenerbahçe Istanbul. Live-Reporter bei diesem zweiten Halbfinale ist Martin Schneider.



Die Verlierer der Halbfinal-Begegnungen treffen am Mittwoch, 31. Juli 2019, im Spiel um Platz drei aufeinander, die beiden siegreichen Teams machen am selben Tag den Turniersieg untereinander aus. Anstoß an beiden Spieltagen ist um 18.00 Uhr beziehungsweise 20.30 Uhr. Das ZDF beginnt seine Live-Berichterstattung jeweils um 17.45 Uhr und 20.15 Uhr. Das Spiel um Platz drei kommentiert Martin Schneider, das Finale Claudia Neumann. Moderator der Sendungen ist Jochen Breyer.



Der Audi-Cup wird seit 2009 in den Jahren ohne Welt- oder Europameisterschaften ausgetragen und stellt jeweils kurz vor dem Start in die neue Liga-Saison einen echten Härtetest für die teilnehmenden Spitzenmannschaften dar. Das Turnier wird im klassischen K.o.-System ausgespielt. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgt direkt Elfmeterschießen. Gastgeber ist der FC Bayern München.



