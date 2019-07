Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Berichtssaison hatte bisher Licht und Schatten zu bieten. Nimmt der Markt das überhaupt zur Kenntnis angesichts der geldpolitischen Erwartungen? Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect nimmt die bisherigen Unternehmenszahlen zu beiden Seiten des Atlantiks unter die Lupe. Was die Marktteilnehmer am EZB-Wording diese Woche gestört hat, was sie von der Fed in der kommenden Woche erwarten und wie es über den Sommer weitergehen könnte, darüber redet der Marktkenner im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.