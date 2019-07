Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Der Autobauer komme mit dem Gegenwind in der Branche gut zurecht, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe der Konzern ungeachtet der Schwäche im Autosektor im ersten Halbjahr einen rekordhohen Gewinn von 13,75 je Aktie und einen bereinigten Free Cashflow von fast 7 Milliarden Euro ausgewiesen. Dabei erschienen die Papiere noch nicht einmal teuer./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0134 2019-07-26/15:25

ISIN: DE0007664039