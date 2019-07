Anlässlich der jüngst stattgefundenen außerordentlichen Hauptversammlung der MyBucks S.A. wurden wichtige Weichenstellungen für die Rekapitalisierung der Gesellschaft vorgenommen. Über die weiteren Schritte sowie die Perspektiven des Unternehmens sprach der GBC-Analyst Cosmin Filker mit dem Vorstand Tim Nuy.

GBC AG: Herr Nuy, auf der jüngst stattgefundenen außerordentlichen Hauptversammlung am 4. Juni 2019 wurde allen Punkten für die finanzielle Restrukturierung der MyBucks S.A. zugestimmt. Können Sie näher erläutern, um welche Punkte es sich dabei handelt?

Tim Nuy: Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Genehmigung, ausstehende Kredite und Forderungen in einem Volumen von ca. 53 Mio. Euro in Eigenkapital umzuwandeln. Dies würde zu einem Kurs von 1,00 Mio. Euro je Aktie erfolgen und unser Eigenkapital (Equity to Parent) wäre nach Abschluss dieser Maßnahme wieder positiv. Es würde damit sichergestellt werden, dass das Eigenkapital (Equity to Parent) auf zumindest ca. 20 Mio. Euro ansteigen sollte.

GBC AG: Wie lange wird es dauern, bis die Kreditumwandlungen bzw. die Kapitalerhöhungen erfolgen? Müssen noch behördliche Genehmigungen eingeholt werden?

Tim Nuy: Aus dem derzeit laufenden Genehmigungsverfahren sollten die Genehmigungen bis zum 30. September 2019 vorliegen.

GBC AG: Wie wird sich die finanzielle Situation der MyBucks S.A. nach Finalisierung der Maßnahmen darstellen?

Tim Nuy: Nach Finalisierung der Maßnahmen wird das Eigenkapital (Equity to parent) auf mehr als 20 Mio. Euro ansteigen und die Schulden auf Holding-Ebene werden sich von etwa 95 Mio. Euro auf etwa 55 Mio. Euro deutlich reduzieren. Auch künftig wird unser Fokus auf der Reduktion der Holdings-Verbindlichkeiten liegen, womit wir sicherstellen wollen, dass Verbindlichkeiten in Zukunft nur noch für die Finanzierung der Darlehensausgabe, also für das operative Geschäft, aufgenommen werden.

GBC AG: Zuletzt war die operative Entwicklung der Gesellschaft unter den Erwartungen zurückgeblieben. Woran lag das und wie sieht die aktuelle Situation aus?

Tim Nuy: Die Tochtergesellschaften agieren weiterhin profitabel und stehen operativ gut ...

