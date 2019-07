Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am letzten Handelstag der Woche deutet an der Wall Street alles auf einen freundlichen Handelsstart hin. Nach wie vor sind Quartalszahlen das beherrschende Thema in den USA. Diesmal waren gleich einige Schwergewichte an der Reihe. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tesla, Twitter. McDonald's, Alphabet, Amazon, Intel, GW Pharma und Beyond Meat. Martin Weiß mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.