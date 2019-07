Im Portfolio der 800%-Strategie befinden sich nicht nur Optionsscheine auf bekannte Highflyer wie Starbucks oder Adobe. Auch Scheine auf hierzulande eher unbekannte Werte werden gekauft. Hierzu zählt der US-Energiekonzern Nextera Energy.Während Aktionäre der deutschen Energiekonzerne E.on und RWE nach etlichen Jahren fallender Kurs erst in der jüngeren Vergangenheit Licht am Tunnel sehen, werden Nextera-Aktionäre mit konstant steigenden Kursen verwöhnt. Nextera hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...