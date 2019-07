Es gibt Aktien und es gibt Gewinneraktien. Über wenige Werte berichteten wir so ausführlich wie über die Varta AG (WKN: A0TGJ5). Seit unserer Erstvorstellung liegen Leser nun +68% im Gewinn. Die Aktie vollzieht seitdem einen steilen Kursanstieg, rückt heute bis auf 69 Euro vor und scheint keine Grenzen nach oben zu kennen - selbst bei der ersten Mondlandung, die in diesen Tagen den 50. Jahrestag feiert, waren Varta-Batterien dabei und zwar in der Foto-Kamera von Neil Armstrong.

Immer mehr Börsenexperten scheinen das Potenzial des auf LI-Minibatterien spezialisierten Unternehmens nun ähnlich aussichtsreich wahrzunehmen wie wir bereits im April. Heute profitiert die Varta-Aktie von einer positiven Analystenstimme der Privatbank Berenberg mit Kursziel 70 Euro. Wir hatten im April positiv über die Wachstumsaussichten berichtet, jetzt sehen SD-Leser den Wert dunkelgrün im Depot leuchten.

Varta profitiert von einer starken Positionierung in konjunkturunabhängigen Wachstumsmärkten wie der Medizintechnik. Das Geschäft mit Zink-Luft-Hörgerätebatterien rückt in den Hintergrund, dürfte ...

