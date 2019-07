Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Nemetschek. Der Softwarehersteller hat Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Analysten sind voll des Lobes, die Aktie legt zu. Bei den Verkäufen steht Amazon im Fokus. Auch der US-Gigant hat Zahlen vorgelegt. Allerdings kamen die nicht so gut an wie die Bilanz von Nemetschek. Die Aktie geriet nach der Bilanzvorlage unter Druck.