Ein Blick auf den Wochenchart zeigt einen langfristigen Aufwärtstrend bestehend seit Ende 2012, innerhalb dessen HP von 5,15 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 27,08 US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte 2018 zulegen konnte. Anschließend forderte die Marktschwäche ihren Tribut und drücke den Kurs bis Ende Mai dieses Jahres auf die markante Unterstützungszone um 18,70 US-Dollar wieder abwärts. An dieser Stelle konnte sich HP jedoch stabilisieren und an seinen kurzfristigen Abwärtstrend sowie über den 50-Wochen-Durchschnitt wieder ansteigen. Ein Ausbruch über diese Trendlinie könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen und auf ...

