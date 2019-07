Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahlkonzerns voestalpine von 30,0 auf 26,0 Euro herabgesetzt. Die Anlageempfehlung von "Hold" wurde vom Baader-Experten Christian Obst hingegen bestätigt.

Das Analyseinstitut nennt die weiterhin schwache Nachfrage in verschiedenen Wirtschaftssektoren, vor allem aber in der Maschinen- und in der Automotive-Industrie, als derzeit belastend für die Kapazitätsauslastung des Stahlriesens. Auch die große Preisschere zwischen den Rohstoff- und den Stahlverkaufspreisen wirkt sich, laut Obst, negativ auf die Gewinnmargen des Unternehmens aus.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 1,89 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 und 2,68 Euro für das Folgejahr 2020/2021. Die Dividendenschätzung beträgt 1,10 Euro für 2019/20 und 1,30 Euro für das Folgejahr 2020/2021.

Am Freitagnachmittag notierten die voestalpine-Papiere an der Wiener Börse mit minus 1,76 Prozent auf 24,49 Euro.

