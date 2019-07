Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Stockholm (pta023/26.07.2019/16:00) - Stockholm, 26. Juli 2019: Die StrateVic Finance Group AB (ehemals Stockholm IT Ventures AB - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) forciert die Umsetzung der Cross-Asset-Banking-Strategie des Unternehmens. Das Unternehmen gibt bekannt, dass sie Anfang nächster Woche ihre Cross-Asset-E-Wallet auf den Markt bringen wird. Unterstützt durch die kürzlich angekündigten E-Money- und Crypto-Lizenzen wird die erste Version unter dem Markennamen "BANKT" auf www.bankt.co veröffentlicht. Weitere Einzelheiten zur genauen Startzeit finden Sie auf der Website - bitte besuchen Sie bankt.co für weitere Informationen und um sich bereits frühzeitig zu registrieren. Die erste Version der E-Wallet unterstützt unser Hochfrequenzhandelsgeschäft (BTT Sweden), indem es eine schnelle und einfache Einzahlung von Bitcoin (BTC) ermöglicht, um damit zu Handeln. Zukünftige Versionen der Wallet werden in der Lage sein, sowohl alle Formen digitaler Assets als auch traditionelle Bankgeschäfte zu verwalten per benutzerdefinierte IBAN-Nummern und SWIFT-Zahlungen, virtuelle und plastische Debitkarten sowie Peer-to-Peer-Zahlungen, Darlehen und Kreditoptionen für die Portfolios unserer Benutzer. Die Erlöse für das Unternehmens werden erzielt durch die Gebühren für Transaktionen, Karten- und Kontoführung. "Nach der Ankündigung unserer neuen Strategie als Cross-Asset-Bank im vergangenen Monat freue ich mich, den Start unserer proprietären Plattform bekannt zu geben, die diese Strategie unterstützen wird. Nachdem wir Zugang zu einer E-Money-Lizenz und einer Crypto Exchange-Lizenz erhalten haben, stellt das E-Wallet StrateVic an die Spitze der nächsten Generation von Bankgeschäften!", Sagt Bert Scheen, CEO der StrateVic Finance Group AB. Die StrateVic Finance Group AB (vormals: Stockholm IT Ventures AB) ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking und den Handel mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Medienkontakt: StrateVic Finance Group AB, Bert Scheen, CEO, bert.scheen@stratevic.com



Aussender: Stratevic Finance Group AB Adresse: Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm Land: Schweden Ansprechpartner: Bert Scheen Tel.: + 46 10 138 8644 E-Mail: bert.scheen@stratevic.com Website: www.stratevic.com



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



