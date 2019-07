Ergebnisse Hauptversammlung



Dornbirn (pta024/26.07.2019/16:45) - Die Zumtobel Group AG hat heute ihre 43. ordentliche Hauptversammlung unter dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jürg Zumtobel abgehalten. Es waren 271 stimmberechtigte Aktionäre oder deren Vertreter anwesend, die 52,13 Prozent des Grundkapitals der Aktiengesellschaft repräsentierten.



Aufgrund der Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2018/19 wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Bilanzgewinn der Zumtobel Group AG des Geschäftsjahrs 2018/19 in Höhe von EUR 2.532.063,41 wird zur Gänze auf neue Rechnung vorgetragen.



Entsprechend Tagesordnungspunkt 2 erteilten die Aktionäre den Vorstandsmitgliedern - Alfred Felder (CEO), Bernard Motzko (COO), Thomas Tschol (CFO) - sowie sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre jeweilige Tätigkeit die Entlastung.



Unter Tagesordnungspunkt 5 wurden Wahlen in den Aufsichtsrat abgehalten: Neu in den Aufsichtsrat der Zumtobel Group eingezogen sind durch Beschluss der Aktionäre Eva Kienle, CFO KWS SAAT SE, sowie Karin Zumtobel-Chammah, bisher Head of Art & Culture der Zumtobel Group. Die Mandate der neu gewählten Mitglieder laufen bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2023. Damit besteht der Aufsichtsrat der Zumtobel Group - nach dem Ausscheiden von Stephan Hutter und Hans-Peter Metzler im Jänner 2018 - wieder aus sechs Kapitalvertretern sowie drei vom Betriebsrat entsandten Repräsentanten. Mit der Neubestellung der beiden genannten Frauen für das 9-köpfige Gremium des Aufsichtsrats haben die Kapitalvertreter der Zumtobel Group das geltende Gleichstellungsgebot von Frauen und Männern im Aufsichtsrat (§ 86 Abs 7 AktG) erfüllt.



Weitere Tagesordnungspunkte betrafen die Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2019/20 sowie die Wahl der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und den Konzernabschluss 2019/20.



Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.zumtobelgroup.com/de/hauptversammlung.htm



