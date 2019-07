Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Philips nach Zahlen und einer Investorenveranstaltung von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Medizintechnikkonzerns sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überzeugt habe vor allem der starke Auftragseingang, der Positives für das zweite Halbjahr erwarten lasse./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0151 2019-07-26/17:38

ISIN: NL0000009538