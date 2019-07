FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach seinem Kursrutsch am Vortag zum Wochenschluss moderat zugelegt. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 12 419,90 Punkten. Auf Wochensicht ist der Dax damit rund 1,3 Prozent nach oben geklettert. Der MDax rückte am Freitag um 0,48 Prozent auf 26 224,31 Punkte vor./niw/edh

