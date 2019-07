Chelmsford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Brooks Life Sciences hat sein Sortiment von FluidX Next-Gen Probenröhrchen erweitert und bietet hohe Flexibilität durch die umfassendste Auswahl an codierten Probenröhrchen, die in der Branche erhältlich sind. Sie haben die Flexibilität, aus 18 Probenröhrchen dasjenige zu wählen, das zu Ihrem Workflow passt, ohne Ihren Workflow an das Röhrchen anpassen zu müssen.



Was ist ein FluidX Next-Gen-Probenröhrchen?



Die FluidX Next-Gen-Probenröhrchenreihe profitiert von fast 20 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Lieferung codierter Röhrchen für Biobanken, Verbundmanagementgruppen, Labore für Grundlagenforschung, genetische Labore und mehr. Die Fertigungstechnik der nächsten Generation wird verwendet, um 2 harzbasierte Farben in dasselbe Rohr zu integrieren, was eine hochauflösende Kodierung und eine zuverlässige Lesbarkeit ermöglicht. Mit mehreren branchenführenden Funktionen tragen FluidX Next-Gen-Probengefäße zum Schutz der Probenintegrität und zur Steigerung der Laboreffizienz bei.



Die Hauptvorteile sind:



- Keine nachweisbaren Auswaschungen oder Extraktionsmittel - Hochwertige Fertigung mit verbesserten Testfunktionen - Flexibilität des tatsächlichen Arbeitsvolumens mit einer breiten Palette von Röhrchen - Rückverfolgbarkeit mit mehreren Kodierungsoptionen (Tri-codiert, Dual-codiert, 2D-codiert, 1D-Code, Human Readable) - Sichere Abdichtung (Außengewinde, Innengewinde, Septum, Heißversiegelung) - Permanente Laserätzung, um sicherzustellen, dass Codes nicht verloren gehen oder beschädigt werden - Hoher Kontrast für zuverlässige Lesbarkeit, kompatibel mit einem breiten Spektrum an Lesegeräten, insbesondere des Perception HD von Brooks Life Sciences.



Evelyn Stevenson, Produktmanagerin für Verbrauchsmaterialien der FluidX-Reihe, sagte: "Wir sind sehr stolz auf unser erweitertes Sortiment an FluidX Next-Gen-Probenröhrchen. Wir können unseren Kunden nicht nur das umfangreichste verfügbare Sortiment anbieten, sondern bieten auch branchenführende Lösungen zum Schutz der Probenintegrität und zur Steigerung der Laboreffizienz in einer Vielzahl von Anwendungen."



Darüber hinaus freut sich Brooks Life Sciences, eine vereinfachte Namensstruktur für die FluidX Probenröhrchen bekannt zu geben. Diese ist im Glossar des neuen Katalogs für Verbrauchsmaterialien und Instrumente für Probenröhrchen zu finden.



Um mehr über die FluidX Next-Gen-Probenröhrchenreihe zu erfahren und ein neues Probenpaket zu bestellen oder den neuen Katalog herunterzuladen, besuchen Sie www.brookslifesciences.com. Wenn Sie direkt mit uns sprechen möchten, wenden Sie sich bitte an:



Mike Thurogood - Marketing Director, Brooks Life Sciences Mike.Thurogood@brooks.com



Evelyn Stevenson - Product Manager, Brooks Life Sciences Evelyn.Stevenson@brooks.com



OTS: Brooks Life Science Systems newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121961 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121961.rss2