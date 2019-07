Neurokognitive Entwicklung der jüngsten Patienten blieb 12 bis 18 Monate nach der Behandlung erhalten; Entwicklungsergebnisse bleiben im Bereich der nicht betroffenen Kinder

Robuste und nachhaltige Biomarker-Verbesserung in allen Dosiskohorten mit einer Nachuntersuchung nach 8 Monaten bis 2 Jahren

RMAT-Treffen für das zweite Halbjahr 2019 geplant, um die nächsten Schritte zu besprechen

NEW YORK und CLEVELAND, July 26, 2019und ClinicalTrials.gov(NCT02716246).

"Wir fühlen uns durch diese jüngsten Ergebnisse sehr ermutigt, da sie das Potenzial einer einzigen intravenösen Verabreichung von ABO-102 zur Behandlung von Kindern mit MPS IIIA, einer verheerenden lysosomalen Speicherkrankheit ohne eine zugelassene Therapie, unterstützen. Diese Daten zeigten, dass die Behandlung jüngerer Kinder in frühen Stadien ihrer Erkrankung die größte Chance auf neurokognitive Vorteile bietet", sagte Joo Siffert, M.D., Chief Executive Officer. "Die längerfristigen Daten zeigen weiterhin, dass ABO-102 eine klare biologische Wirkung und ein günstiges Sicherheitsprofil hat."

Zusammenfassung der Interimdaten

Die drei jüngsten Patienten, die in Kohorte 3 aufgenommen waren - und denen die Dosis im Alter von 26 Monaten, 19 Monaten und 14 Monaten verabreicht worden war - zeigten 12 bis 18 Monate nach der Behandlung weiterhin eine ihrem Alter entsprechende gleichwertige Entwicklung.

In allen drei Kohorten wurden dosisabhängige und anhaltende Reduktionen von CSF-Heparansulfat beobachtet; alle acht Patienten in Kohorte 3, die mit einer höheren ABO-102-Dosis behandelt wurden, erreichten die untere Quantifizierungsgrenze.

Bisher wurden keine präparatbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet.

Im Rahmen der Kennzeichnung "Regenerative Medicine Advanced Therapy" (RMAT) des ABO-102-Programms plant Abeona in der zweiten Jahreshälfte 2019 ein Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration, um die nächsten Schritte auf dem Entwicklungsweg des Programms zu bewerten.



Über ABO-102

ABO-102 ist eine neuartige Gentherapie der Phase 1/2 gegen das Sanfilippo-Syndrom Typ A (MPS IIIA), eine seltene lysosomale Speichererkrankung ohne zugelassene Behandlung, die in erster Linie das Zentralnervensystem (ZNS) angreift. ABO-102 wird in einer einmaligen intravenösen Infusion unter Verwendung eines AAV9-Vektors dosiert, um eine funktionelle Kopie des SGSH-Gens an Zellen des ZNS und der peripheren Organe abzugeben. Die Therapie zielt darauf ab, den zugrunde liegenden Mangel am SGSH-Enzym zu bekämpfen, der für die abnormale Anreicherung von Glykosaminoglykanen im Gehirn und im gesamten Körper verantwortlich ist, was wiederum zu einer fortschreitenden Zellschädigung sowie zur Beeinträchtigung der Nervenentwicklung und zur körperlichen Verschlechterung führt. In den USA verfügt Abeona über die Kennzeichnungen "Regenerative Medicine Advanced Therapy", "Fast Track" und "Rare Pediatric Disease" für ABO-101 sowie über die Orphan-Arzneimittel-Kennzeichnung in den USA und Europa.

?Über die Transpher A Study

Die Transpher A Study (NCT02716246) ist eine laufende, zweijährige, offene, globale, klinische Studie der Phase 1/2 mit Dosiseskalation zur Bewertung von ABO-102 zur Behandlung von Patienten mit dem Sanfilippo-Syndrom Typ A (MPS IIIA). Die Studie, auch bekannt als ABT-001, ist für Patienten im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren oder für Patienten ab 2 Jahren mit einem kognitiven Entwicklungsquotienten von 60 % oder mehr bestimmt. Die Studie hat bisher 14 Patienten in drei dosiseskalierenden Kohorten (N=3, N=3, N=8) aufgenommen und bleibt für die Aufnahme offen. Die Gentherapie ABO-102 wird mithilfe der AAV9-Technologie über eine einmalige intravenöse Infusion verabreicht. Die primären Endpunkte der Studie sind die Bewertung der Nervenentwicklung und der Sicherheit mit mehreren sekundären und explorativen Endpunkten, einschließlich neurokognitiver und Verhaltensbewertungen, Lebensqualität, Enzymaktivität im Liquor (CSF) und Plasma, Heparansulfatspiegel im Liquor, Plasma und Urin sowie Gehirn- und Lebervolumen.

Über das Sanfilippo-Syndrom Typ A (MPS IIIA)

Das Sanfilippo-Syndrom Typ A (MPS IIIA) ist eine seltene und tödliche lysosomale Speicherkrankheit ohne zugelassene Behandlung, die in erster Linie das Zentralnervensystem angreift und durch eine rasche Beeinträchtigung der Nervenentwicklung und körperliche Verschlechterung gekennzeichnet ist. Kinder mit MPS IIIA weisen fortschreitende Sprachstörungen und einen kognitiven Verfall sowie Verhaltensstörungen auf. Weitere Symptome sind Schlafstörungen und häufige Ohrenentzündungen. Darüber hinaus sind auch ausgeprägte Merkmale wie Gesichtszüge mit dicken oder zusammengewachsenen Augenbrauen, vollen Lippen, für das Alter übermäßigem Körperhaar sowie Leber-/Milzvergrößerungen vorhanden. Die Ursache für MPS IIIA ist ein Mangel am SGSH-Enzym, das für den Abbau von Glykosaminoglykanen verantwortlich ist, die sich im gesamten Körper ansammeln und im Zusammenhang mit der Krankheit zu einer raschen Verschlechterung führen.

Über Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. ist ein Biopharmazeutik-Unternehmen für die klinische Phase, das Gen- und Zelltherapien für schwere Krankheiten entwickelt. Das klinische Programm des Unternehmens umfasst EB-101, seine autologe, genetisch korrigierte Zelltherapie für rezessiv dystrophe Epidermolysis bullosa, sowie ABO-102 und ABO-101, neuartige AAV9-basierte Gentherapien für das Sanfilippo-Syndrom Typ A bzw. B.

