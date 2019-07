Hannover (www.anleihencheck.de) - Die heute in den USA gemeldeten Wachstumszahlen haben einen für viele Marktteilnehmer unerwartet soliden Zuwachs um annualisiert 2,1% geliefert, berichten die Analysten der Nord LB.Letztlich könne von einer leicht positiven Überraschung gesprochen werden. Allen Unkenrufen und eingetrübten Stimmungsumfragen auch in den USA zum Trotz erweise sich die Wirtschaft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten als bemerkenswert robust. In einer Zeit flacher Zinsstrukturkurven seien die USA weit von einer Rezession entfernt. Dennoch dürfte die Federal Reserve wohl in der kommenden Woche tätig werden und den Leitzins senken - vermutlich um 25 Basispunkte. Jerome Powell habe mit seinen Auftritten vor dem Kongress den Weg geebnet, den Donald Trump gefordert habe. Diesen Zinsschritt werde Powell als für die globale Konjunktur notwendigen "Insurance Cut" verkaufen (müssen) - vor allem so sei er zu begründen. (26.07.2019/alc/a/a) ...

