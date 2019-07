Von Drew FitzGerald und Sarah Krouse

NEW YORK (Dow Jones)--Das US-Justizministerium hat nach Zugeständnissen der Unternehmen die Fusion der beiden Telekomdienstleister T-Mobile US und Sprint genehmigt. Verkaufen müssen die beiden Telekomfirmen nun Aktiva an den Satellitenfernsehanbieter Dish, der in den US-Mobilfunkmarkt einsteigt, wie die US-Behörde mitteilte. So ist gewährleistet, dass weiterhin vier Anbieter um die Gunst der Kunden werben und der Wettbewerb somit gewahrt bleibt.

Ohne die Zugeständnisse der Nummern Drei und Vier auf dem US-Markt hätten die Kartellwächter höhere Preise für die Mobilfunkkunden befürchtet, die dann zu 95 Prozent bei einem der drei großen Anbieter ihren Handyvertrag haben.

Dish besitzt schon einige Mobilfunkfrequenzen und bekommt nun die Prepaid-Marke inklusive 9 Millionen Kunden von Sprint. Das soll die Grundlage für den Aufbau eines eigenen Netzes sein. In einer Übergangsphase von sieben Jahren bekommt Dish zusätzlich Zugriff auf das Netz von T-Mobile und Dish, um Lücken im eigenen Netz ausbügeln zu können.

Ganz in trockenen Tüchern ist die Fusion noch nicht, denn einige Bundesstaaten wollen gegen die 26 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion klagen.

Die Telekom-Tochter T-Mobile und Sprint haben seit Jahren an ihrem Zusammenschluss gearbeitet. Zusammen kommen sie auf 80 Millionen Kunden in den USA. Marktführer sind hier Verizon Communications und AT&T, die jeweils auf rund 100 Millionen Kunden kommen.

July 26, 2019

