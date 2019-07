FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den kräftigen Vortagesverlusten hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss leicht erholt. Einige Marktteilnehmer hatten am Vortag enttäuscht darauf reagiert, dass die EZB den Einlagensatz nicht gesenkt hatte. Anleger blickten aber schon wieder nach vorne. Es wurde fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen senken würde - die Frage war nur, um um 25 oder 50 Basispunkte. Leicht besser als erwartet ausgefallene US-BIP-Daten sprachen für einen nur kleinen Schritt. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 12.420 Punkte.

Im DAX profitierten Bayer von einem neuen Glyphosat-Urteil in den USA. Auch im dritten Schadensersatzprozess hatte ein Gericht die Strafe drastisch eingedampft. Übergeordnet gab man im Handel wegen der Fülle der anhängigen Klagen aber keine Entwarnung. Die Aktie legte um 1,2 Prozent zu.

BASF bauten ihre Verluste des Vortages aus, als endgültige Quartalszahlen mit Enttäuschung aufgenommen worden waren. Die Aktie verlor weitere 1,2 Prozent. Auch Lufthansa wurden gemieden - die Fluglinie legt am Dienstag Geschäftszahlen vor. Überkapazitäten und der harte Preiskampf belasten seit geraumer Zeit.

Adidas auf Allzeithoch

Adidas führten mit einem Plus von 2,5 Prozent die Gewinnerliste im DAX an und erreichten bei 289,80 Euro ein Allzeithoch. "Die Anleger kaufen weiterhin defensives Wachstum", so ein Marktteilnehmer, der kein Ende der technischen Hausse sah. SAP folgten mit einem Plus von 1,7 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch die Commerzbank, wie es im Handel hieß.

Deutsche Telekom stiegen nach einer Prognoseerhöhung der US-Tochter T-Mobile US um 1,3 Prozent. Im TecDAX hatten Cancom und Nemetschek ihre Bücher geöffnet. Cancom hatte den Umsatz um 40 und das bereinigte EBITDA um knapp 24 Prozent gesteigert. Mit der andauernden Stärke der Aktie bleibt Cancom auch MDAX-Kandidat. Die Aktie sprang um 12,2 Prozent. Im Gefolge ging es für Bechtle um 5,8 Prozent nach oben. Nemetschek fielen nach Zahlenausweis um 0,9 Prozent.

Berenberg hatte das Varta-Ziel deutlich erhöht und empfahl die Titel weiter zum Kauf, der Kurs stieg daraufhin um 6,8 Prozent. Heidelberger Druckmaschinen erholten sich vom jüngsten Ausverkauf und gewannen 6,4 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,3 (Vortag: 119,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,99 (Vortag: 4,67) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und zwölf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.419,90 +0,47% +17,62% DAX-Future 12.406,00 +0,28% +17,30% XDAX 12.417,12 +0,58% +17,35% MDAX 26.224,31 +0,48% +21,48% TecDAX 2.945,91 +1,30% +20,23% SDAX 11.301,67 +1,06% +18,85% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,18% -4 ===

