DAX erholt sich - SAP-Aktie gesucht

Nachdem der DAX am Donnerstag deutlich Federn lassen musste, konnte der Leitindex am Freitag zumindest einen Teil der Vortagesverluste wieder wettmachen. Besonders die Aussicht auf eine spätere Lockerung der EZB-Geldpolitik sorgte hierbei für Optimismus.

Das war heute los. Der DAX konnte sich die meiste Zeit im Plus bewegen. Die am Vortag gefallene Marke von 12.500 Punkten blieb dabei allerdings unerreichbar. Dennoch war ein moderates Plus zu verbuchen. Im Blick stand neben den möglichen Aussichten auf eine Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone in den nächsten Monaten auch die gute US-Konjunktur. Das US-BIP ist im zweiten Quartal um 2,1 Prozent gewachsen.

Das waren die Tops & Flops. An der Spitze des DAX war den Tag über die Aktie von SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) zu finden. Der Software-Titel profitierte dabei von der guten Stimmung bei den US-Technologiewerten. Zeitweise ging es ohne aktuelle Nachrichten um 2 Prozent nach oben.

Um rund 1 Prozent ging es zwischenzeitlich für die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) nach oben. Neben den guten Zahlen der amerikanischen Tochter T-Mobile US wird auch eine baldige Entscheidung zur Fusion im US-Mobilfunksektor zwischen Sprint und T-Mobile US erwartet.

