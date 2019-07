München (ots) - Fast drei Wochen haben die Rad-Profis bei der Tour de France 2019 bereits hinter sich, die letzte schwere Etappe führt morgen durch die Berge nach Val Thorens. Mit Emanuel Buchmann ist ein deutscher Fahrer dabei, der so dicht am Podium dran ist, wie schon lange keiner mehr. Aktuell nur knapp hinter dem führenden Franzosen Julian Alaphilippe hat der 26-Jährige immer noch alle Chancen, sich einen der ersten drei Plätze zu sichern.



Das Erste überträgt morgen, am 27. Juli 2019, live von 14:00 bis 18:00 Uhr die letzte Bergetappe der Tour de France. Allein der letzte Anstieg ist 33 Kilometer lang, das Ziel der 20. Etappe liegt in 2365 Metern Höhe. Welcher Fahrer sich hier am besten durchsetzen kann, wird entscheidend sein, denn der morgige Tag kann das Klassement noch ordentlich durcheinander wirbeln.



Darüber hinaus plant Das Erste am Sonntag, 28. Juli 2019 ab 21:45 Uhr eine 20-minütige Sondersendung zur Abschlussetappe der Frankreich-Rundfahrt. Michael Antwerpes moderiert live von der Siegerehrung auf der Champs-Élysées, Florian Naß kommentiert gemeinsam mit Fabian Wegmann den Abschluss der diesjährigen Tour.



