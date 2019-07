Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat seinen schwachen Jahresstart am Freitag wieder ausgemerzt. Mit einem Kurssprung um mehr als 10 Prozent sowohl bei den A- als auch bei den C-Aktien machten starke Zahlen für das zweite Quartal die Schmach von Ende April fast wieder vergessen. Beide Gattungen wurden zuletzt ungefähr bei 1250 US-Dollar gehandelt. Die bisherigen Rekordmarken aus dem April bei ungefähr 1290 Dollar, die am Vortag noch in der Ferne lagen, sind nun mit einem Schlag wieder in greifbare Nähe gerückt.

Im ersten Quartal hatten eine EU-Milliardenstrafe und Wachstumssorgen den Aktionären einen Schrecken eingejagt. Der Internetgigant Google hatte den zunehmenden Konkurrenzkampf im Markt für Online-Anzeigen zu spüren bekommen und lieferte den schwächsten Umsatzzuwachs seit drei Jahren. Nach einem schwachen ersten Quartal habe der Google-Mutterkonzern das Bild im zweiten Jahresviertel komplett gedreht, ließ nun Analyst Eric Sheridan von der UBS in einem Kommentar zu den Zahlen verlauten.

Wie sich zeigte, läuft das Geschäft von Google nach der Wachstumsdelle zu Jahresbeginn mittlerweile wieder auf Hochtouren. Google-Mutterkonzern Alphabet übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen der Börsianer. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 38,9 Milliarden Dollar, die Analysten hatten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet.

Auch Analyst Douglas Anmuth von JPMorgan analysierte daraufhin, dass der Google-Mutterkonzern sein Umsatzwachstum nach einigen Monaten der Irritation wieder beschleunigt hat. Ingo Wermann von der DZ Bank resümierte, dass neben dem Google-Kerngeschäft auch die Cloud-Sparte und die Videoplattform Youtube wieder rund liefen. Er nahm dies zum Anlass, um den Aktien wieder eine Kaufempfehlung auszusprechen./tih/fba

