Wie wäre es, einen Platz im Malta Poker Festival mit einem garantierten Preispool von €500.000 zu gewinnen? Intertops Poker bietet die Ihnen Chance, sich einen Platz am Tisch zu erspielen. Nehmen Sie dazu an einer Reihe von Satellite-Turnieren teil, die am 29.Juli beginnen.

Das Malta Poker Festival mit einem garantierten Preispool von €500.000 findet vom 30.Oktober bis 4.November statt. Die Gewinner der Intertops Poker Satellites genießen während des Turniers VIP-Status und haben die einmalige Chance, den Preispool mit nach Hause zu nehmen.

Das Paket für Satellite-Gewinner im Wert von €2.500 beinhaltet:

Buy-in für das MPF Hauptevent, Day1C, 1. November

5 Übernachtungen für zwei Personen in einem Luxuszimmer des Hilton 5* Malta Resort

Tickets für die exklusive MPF VIP Player Party

$500 Reisekostenzuschuss

Abendessen mit dem Intertops Poker Team

Intertops-Ausstattung

Die Satellite-Turniere finden zwischen dem 29.Juli und 4.August 2019 an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten statt:

Malta Poker Festival €500.000 GTD Step 1 $2+$0,20

Täglich vom 29. Juli bis 3. August

Beginn: 18:10 Uhr 12:10 Uhr 06:10 Uhr 00:10 Uhr (alle Zeiten in EDT)

(00:10 Uhr 18:10 Uhr 12:10 Uhr 06:10 Uhr alle Zeiten in MESZ)

"1 Ticket für das Malta Poker Festival €500.000 GTD Step 2 garantiert!"

Malta Poker Festival €500.000 GTD Step 2 $10+$1

Täglich vom 29. Juli bis 4. August

Beginn: 19:10 Uhr 01:10 Uhr 07:10 Uhr 13:10 Uhr (alle Zeiten in EDT)

(13:10 Uhr 19:10 Uhr 01:10 Uhr 07:10 Uhr alle Zeiten in MESZ)

"1 Ticket für das Malta Poker Festival €500.000 GTD Final garantiert!"

Malta Poker Festival €500.000 GTD 'ULTIMATE' FREEROLL

Sonntag, 4. August um 02:00 Uhr EDT (08:00 Uhr MESZ)

"1 Ticket für das Malta Poker Festival €500.000 GTD Final garantiert!"

Malta Poker Festival €500.000 GTD Last Chance I $8+$0,80

Sonntag, 4. August um 05:00 Uhr EDT (11:00 Uhr MESZ)

"1 Ticket für das Malta Poker Festival €500.000 GTD Final garantiert!"

Malta Poker Festival €500.000 GTD Last Chance II $8+$0,80

Sonntag, 4. August um 08:00 Uhr EDT (14:00 Uhr CEST)

"1 Ticket für das Malta Poker Festival €500.000 GTD Final garantiert!"

Malta Poker Festival €500.000 GTD Satellite Final $100+$10

Sonntag, 4. August um 13:10 Uhr EDT (19:10 Uhr MESZ)

"1 Ticket für das Malta Poker Festival mit €500.000 GTD-Paket garantiert!"

Bleiben Sie außerdem auf dem Laufenden über die Spiele des European Poker Championship im Casino Velden in Österreich. Unsere täglichen Updates und Berichte finden Sie hier.

ENDE

Hinweis des Herausgebers:

Über Intertops Poker:

Intertops Poker

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190726005416/de/

Contacts:

GameOn Marketing

Sarah Blackburn Director GameOn

0034628499459