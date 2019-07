Gemäß der technischen Analyse sollten Anleger kurzfristig immer auf die Aktien setzen, die die höchste relative Stärke aufweisen. Doch wie erklärt man einem Börsenneuling, was genau relative Stärke bedeutet? Nun, eine Aktie ist relativ stark, wenn sie in schwachen Marktphasen kaum oder nur mit dem Gesamtmarkt fällt, in starken Marktphasen dann jedoch überdurchschnittlich stark steigen kann. So gesehen ist ServiceNow (WKN: A1JX4P), die kürzlich ihre aktuellen Quartalszahlen vorgelegt haben, tatsächlich das Paradebeispiel für relative Stärke.

Denn schaut man sich den Chart einmal näher an, so stellt man nicht nur fest, dass die Aktie einen langfristigen Aufwärtstrend aufweist und folglich naher ihrer Allzeithochs notiert. Vielmehr fiel sie auch Ende vergangenen Jahres, als der Gesamtmarkt deutlich unter Abgabedruck stand, nur mit dem Gesamtmarkt zurück. Während die NASDAQ ca. -20% nachgab und viele Highflyer sich entsprechend halbierten, verlor dieser Titel mit knapp -25% nur unwesentlich mehr als der Leitindex.

Schauen wir uns daher mal die längerfristige Geschäftsentwicklung des erst 2003 unter dem Namen Glidesoft gegründeten Cloud-Software-Spezialisten an. So konnte ServiceNow seinen Jahresumsatz zwischen 2015 und 2018 um sage und schreibe knapp +160% oder ca. +37,4% p.a. auf zuletzt knapp 2,61 Mrd. US-Dollar steigern. Zwar reicht es in keinem Geschäftsjahr für einen Nettogewinn, mit einem Nettoverlust von nur noch rund -26,7 Mio. US-Dollar ist der Konzern inzwischen jedoch nahe am Break-even.

Besser als erwartete Quartalszahlen und sehr guter Ausblick, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...