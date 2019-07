In der Londoner Finanzwelt könnte laut einem Pressebericht ein Mega-Zusammenschluss anstehen. Die London Stock Exchange ist in Fusionsverhandlungen mit dem Datenbetreiber Refinitiv, berichtet die "Financial Times" in Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Refinitiv ist die frühere Datensparte von Thomson Reuters, die der Finanzinvestor Blackstone in einer Gruppe mit anderen Käufern im vergangenen Jahr mehrheitlich übernahm. In dem Geschäft wurde der Terminal-Betreiber und Bloomberg-Konkurrent mit 20 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Londoner Börse wird derzeit am Aktienmarkt mit 19,8 Milliarden britischen Pfund bewertet./fba/tih

ISIN GB00B0SWJX34

