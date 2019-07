Überraschend gute Zahlen vor allem aus der Technologiebranche haben am Freitag in New York die Stimmung gehoben. Nur der Dow Jones Industrial mit seinen Standardwerten konnte davon nicht richtig profitieren, er stand zuletzt nur knapp mit 0,05 Prozent im Plus bei 27 153,78 Punkten. Im Wochenvergleich würde ihm dieses Niveau ein so gut wie ausgeglichenes Ergebnis einbringen.

Der Leitindex der Standardwerte wurde klar in den Schatten gestellt vom Nasdaq 100 , der um 1,10 Prozent auf 8016,91 Punkte anzog. Beflügelt von starken Zahlen des Google -Mutterkonzerns Alphabet schaffte er es wieder über der Marke von 8000 Zählern. Auch der S&P 500 hängte den Dow ab. Der marktbreite Index stieg um 0,65 Prozent auf 3023,27 Punkte.

Am Vortag hatten die Märkte noch unter Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi gelitten, die den hohen Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone nicht gerecht geworden waren. Nun richten sich die Blicke schon auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch, bei dem eine Zinssenkung als sicher gilt. Daran änderten auch die jüngsten Wachstumszahlen der US-Wirtschaft nichts, schrieb Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

Das Wirtschaftswachstum der USA hatte im zweiten Quartal die befürchteten Bremsspuren gezeigt, indem es schwächer ausfiel als zu Jahresbeginn. Allerdings hatten Analysten mit einer noch stärkeren Eintrübung gerechnet. "Die heutigen Daten bestätigen zwar nicht die aktuellen Sorgenfalten der Fed, sie können sie allerdings auch nicht in Bezug auf die bestehenden Risiken beruhigen", schrieb Ökonomin Charlotte Heck-Parsch von der BayernLB.

Alphabet sorgte an der Nasdaq mit einem starken zweiten Quartal für gute Laune. Die Papiere zogen um mehr als 10 Prozent an, nachdem der Google-Mutterkonzern positiv überraschte. Nach einem schwachen ersten Quartal habe der Google-Mutterkonzern das Bild im zweiten Jahresviertel komplett gedreht, ließ Analyst Eric Sheridan von der UBS in einem Kommentar verlauten.

Bei den Berichtsunternehmen aus dem Dow ging es gemäßigter zu: Intel lagen mit 0,9 Prozent im Minus, während McDonalds immerhin um ein halbes Prozent vorrücken konnten. Der Chipkonzern hatte eine rückläufige Geschäftsentwicklung verzeichnet, dabei aber die Erwartungen übertroffen. Die Fast-Food-Kette berichtete für das zweite Quartal von einem überzeugend hohen Umsatz. Als Treiber dafür galt das heimische US-Geschäft.

Im Technologiesektor gab es neben Alphabet weitere positive Überraschungen. Titel von Twitter zum Beispiel rückten ebenfalls um runde 10 Prozent vor, nachdem der Kurznachrichtendienst sowohl den Umsatz als auch die Nutzerzahlen steigern konnte. Die an der Nasdaq gelisteten Papiere der Kaffeehauskette Starbucks stießen mit neunprozentigen Kursgewinnen auf ein ebenfalls sehr positives Echo.

Dem gegenüber stand allerdings eine Enttäuschung bei Amazon . Trotz einer Gewinnsteigerung im abgelaufenen Quartal blieb der Online-Handelsgigant hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien sackten gaben daraufhin um 1,7 Prozent ab. Tesla hatte am Vortag schon wegen schwacher Zahlen ein Kurseinbruch erlitten, nun ging es für die Aktie an der Nasdaq nochmals um 1 Prozent bergab.

Sprint und T-Mobile US standen mit der Genehmigung der Fusion im Blick. Weitreichende Zugeständnisse konnten die Kartellwächter der USA von der Idee überzeugen, gemeinsam einen größeren Wettbewerber zu formen. Dies kam vor allem dem kleineren Mobilfunkanbieter Sprint zugute, dessen Papiere um rund 6 Prozent anzogen. Bei T-Mobile ging es um 5 Prozent bergauf. Die Telekom-Tochter hatte außerdem Zahlen vorgelegt./tih/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

