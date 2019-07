Der harte Drops scheint gelutscht: T-Mobile US und Sprint dürften laut US-Justizministerium fusionieren. Die Aktien aller beteiligten Unternehmen legen kräftig zu. So verteuert sich das Papier der Deutschen Telekom im Späthandel um rund drei Prozent. Sprint gewinnen quasi im Sprint rund sieben Prozent. Und T-Mobile US-Aktien notieren fünf Prozent höher. Am Ende bleibt aber trotz Deal-Freigabe ein großes Fragezeichen.Obwohl die US-Wettbewerbshüter dem Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile ...

