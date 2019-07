Die seit Monaten in Aussicht gestellten Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Autos mit zu hohen Schadstoffwerten in Deutschland können starten. Nach Darstellung des Bamberger Technologie-Anbieters Dr Pley hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Freitag die erste Allgemeine Betriebserlaubnis zur Dieselnachrüstung für Volvo-Fahrzeuge erteilt.

Ziel ist es generell, dass nachgerüstete Fahrzeuge künftig von Fahrverboten ausgenommen werden können. Die Umrüstungen am Motor sind Teil eines Maßnahmenpakets der Regierung für bessere Luft.

Nach Angaben des "Spiegel" und des "Bayerischen Rundfunks" ist es das erste Mal, dass ein solches System in Deutschland zugelassen wurde. Das KBA habe dem Nachrüstsatz für Volvo-Modelle mit 2,0- beziehungsweise 2,4-Liter-Dieselmotoren der Abgasnorm Euro 5 eine Betriebserlaubnis erteilt.

Nach den Vorgaben des KBA dürfen die umgerüsteten Autos im Realbetrieb noch 270 Milligramm Stickoxid je Kilometer ausstoßen, um künftig von Fahrverboten ausgenommen zu werden.

Nach Darstellung der Firma Dr Pley Technologies stehen Hardware-Nachrüstsätze auch für Mercedes-Benz- und BMW -Modelle zur Verfügung. Diese sollten Ende dieses Monats durch das KBA zugelassen werden.

Deutsche Hersteller hatten sich nach langer Debatte auf Zuschüsse für Hardware-Nachrüstungen eingelassen. Sie favorisieren Software, um die Abgaswerte zu verbessern. Ein flächendeckendes Fahrverbot für Euro-5-Diesel gibt es bislang in keiner deutschen Stadt./sl/DP/fba

