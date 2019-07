Berlin (ots) - Seit Jahren wird in Berlin über die Verkehrswende geredet, gestritten. Vorrang für Busse, Bahnen, Straßenbahnen - und vor allem Fahrradfahrer. Und was passiert? Die Berliner kaufen wieder mehr Autos. Das muss den Verantwortlichen in der rot-rot-grünen Koalition bitter aufstoßen. Natürlich geht der Klimaschutz uns alle an. Doch ihre Politik verfängt nicht. In den Innenstadtbezirken mag es noch angehen, auf Fahrrad, Bus und Bahn umzusteigen. Dort ist das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel eng gestrickt. Doch die Menschen, die in Außenbezirken wohnen, müssen sich von diesem Senat im Stich gelassen fühlen. Für sie ist es nicht so einfach, abends mit Öffentlichen zum Ziel zu gelangen. Wenn man den Klimaschutz vorantreiben will, muss man bessere Angebote schaffen - auch am Rand der Stadt.



