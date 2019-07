Bielefeld (ots) - Was waren wir früher oft neidisch auf die Bayern! Wir hatten Ferien im verregneten Juni - und die da unten im Süden erst im August, wenn das Wetter endlich besser geworden war. Wie unfair! So ganz stimmt das natürlich nicht, aber welche Kindheitserinnerung passt schon genau zur Wirklichkeit? Seitdem ist viel Zeit vergangen, und mit der geringeren Zahl an eigenen Freibadaufenthalten ist vielleicht auch die Sonnenscheindauer in den Sommerferien weniger wichtig geworden. Dafür ist der eigene Erfahrungsschatz gewachsen: um Autobahnstaus und die Buchung von teuren Zugfahrten, Flügen, Fähren, Hotels und Ferienwohnungen. Und das alles bei versetzten Ferienzeiträumen! Wie würden sich die Preise und Verkehrsströme in unserem Land mit seinen 83 Millionen Menschen wohl entwickeln, wenn alle gleichzeitig Ferien hätten? Vielleicht so von Mitte Juli bis Ende August. Oder doch später? Die Sommer gehen ja möglicherweise jetzt häufiger bis September/Oktober. Aber da sind ja dann schon Herbstferien. Nein, wir sollten keine Mühe in die Vereinheitlichung der Ferien investieren. Manche Dinge kann man auch einfach mal so lassen.



