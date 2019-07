FRANKFURT (Dow Jones)--Einen Kurseinbruch erlebte die Aktie von SLM Solutions im nachbörslichen Handel am Freitag. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz bei hohen Umsätzen 22 Prozent tiefer getaxt. Das Unternehmen hat in seiner Planung 2019 die Auftragslage überschätzt und muss sich daher von den Zielen für das Jahr verabschieden. Die Auftragslage sei im ersten Halbjahr schwächer ausgefallen als erwartet, hieß es.

Die Aktie der Deutschen Telekom reagierte mit einem Plus von 1,5 Prozent auf die genehmigte Fusion von T-Mobile US und Sprint. Das US-Justizministerium hatte dem Schritt unter Auflagen zugestimmt. Verkaufen müssen die beiden Telekomfirmen allerdings Aktiva an den Satellitenfernsehanbieter Dish, der in den US-Mobilfunkmarkt einsteigt, wie die US-Behörde mitteilte. So ist gewährleistet, dass weiterhin vier Anbieter um die Gunst der Kunden werben und der Wettbewerb somit gewahrt bleibt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.429 12.420 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

