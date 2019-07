Osnabrück (ots) - Wenn CO2-Bepreisung kommt: Handwerkspräsident Wollseifer für Anhebung der Pendlerpauschale



"Pendler und Landbewohner nicht benachteiligen" -- Unterstützung für CSU-Vorstoß



Osnabrück. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer unterstützt den CSU-Vorstoß zur Anhebung der Pendlerpauschale. "Sollte es zu einer CO2-Bepreisung - in welcher Form auch immer - kommen, erwarten wir einen angemessenen Ausgleich", sagte Wollseifer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Keinesfalls dürfe es zu Wettbewerbsverzerrungen kommen. "Wenn es wieder so sein sollte, dass allein kleine Gewerbetreibende und die ganz normalen Bürger die Lasten tragen sollen, dann stellt sich das Handwerk quer", betonte der Handwerkspräsident. "Viele unserer Mitarbeiter sind Pendler, wir wollen nicht, dass sie benachteiligt werden", meinte er weiter. Auch wegen um Ungerechtigkeiten gegenüber Bewohnern ländlicher Gebiete zu vermeiden, wäre es für Wollseifer "denkbar", die Kfz-Steuer deutlich zu senken und die Pendlerpauschale anzuheben. So hat es der CSU-Vorsitzende Markus Söder vorgeschlagen. _____________________________________________________________________



Handwerk nimmt Bauminister beim Wort: Gebäudesanierung muss gefördert werden Präsident Wollseifer: Unglaublich, dass man diese enormen Potenziale für den Klimaschutz brach liegen lässt Osnabrück. Das Handwerk hat Bund und Länder aufgefordert, die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung endlich auf den Weg zu bringen. Heizenergie machte 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs eines Privathaushaltes aus, aber die Sanierungsquote liege aktuell bei weniger als zwei Prozent im Jahr, sagte Präsident Hans Peter Wollseifer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er betonte: "Das ist doch unglaublich, dass man diese enormen Potenziale für den Klimaschutz brach liegen lässt." Die bisherigen zwei Vorstöße für eine steuerliche Förderung seien wegen eines Streits zwischen Bund und Ländern gescheitert. Jetzt aber habe Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) dem Handwerk politische Unterstützung zugesichert. "Wir setzen darauf und sind zuversichtlich, dass es diesmal klappt", erklärte der Handwerkspräsident. Bessere Dachdämmung, bessere Fenster, bessere Heizungen oder Geothermie müssten bezahlbar sein. "Sonst kommen wir beim Klimaschutz nicht voran", mahnte Wollseifer.



