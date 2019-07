Am Freitag sorgte der britische Telekom-Rivale Vodafone mit einem spektakulären Plan für Aufsehen. Der Telekomkonzern will seine europäischen Funktürme abspalten und möglicherweise an die Börse bringen. Das würde viel Geld in die Kasse spülen und ist sowohl für Anleger wie auch Wettbewerber interessant.61.700 Funktürme in zehn Ländern würden zu der Vodafone-Sparte gehören. Diese soll auf einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und einen Kerngewinn von 900 Millionen Euro kommen. Eigenständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...