Denkt man über die zeitliche Optimierung von Vermögenswerten nach, so spielen die eigenen Bedürfnisse im Zieldreieck Sicherheit, Liquidität und Ertrag eine entscheidende Rolle für den daraus resultierenden Anlagehorizont und die darauf aufbauende Anlagestrategie. Denn die drei Anlageziele sind in der Regel vor allem deshalb nicht gleichzeitig zu erreichen, weil sie voneinander abhängig sind und die Zielerreichung von zwei Zielen zulasten des dritten geht. So sind schnell verfügbare und hochrentierliche Anlagen meistens wenig sicher, denn die Rendite ist das Entgelt für das dabei eingegangene Risiko. Anlagen mit hoher Sicherheit und hoher Liquidität sind oft wenig rentabel. Und Investments mit hoher Sicherheit und hohem Ertrag sind nur allzu oft wenig liquide.

