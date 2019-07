»Like ice in the sunshine«, so sang es einst im TV-Sport für Speise-Eis (bei YouTube suchen), »like ice in the sunshine, I'm meltin' away, on this sunny day.« - Frei übersetzt: Wie Eis im Sonnenschein, wie Eis im Sonnenschein, so schmelze ich dahin, an diesem sonnigen Tag!

Der Beitrag Hurra, wir schmelzen! erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...