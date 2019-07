Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta001/27.07.2019/12:55) - UHR.DE AG: Wechsel im Aufsichtsrat



Ad hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR der UHR.DE AG Rungestr. 9, 10179 Berlin



Berlin, 27. Juli 2019



Die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Gabi Wahnschapp, legt ihr Amt zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung, mithin zum 11. September 2019, aus privaten und persönlichen Gründen nieder. Der Vorstand der UHR.DE AG erlangte am heutigen Tage davon Kenntnis. Um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats der UHR.DE AG ab dem 12. September 2019 sicherzustellen, wird der ordentlichen Hauptversammlung in einem entsprechenden Tagesordnungspunkt, die Ergänzungswahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes vorgeschlagen. Der Vorstand und Aufsichtsrat der UHR.DE AG bedankt sich bei Gabi Wahnschapp für den außerordentlichen und persönlichen Einsatz seit ihrem Amtsantritt und wünscht ihr für die die Zukunft alles Gute.



(Ende)



Aussender: uhr.de AG Adresse: Rungestr. 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Norman Mudring Tel.: +49 30208498826 E-Mail: investoren@uhr.de Website: www.uhr.de



ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1564224900659



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2019 06:55 ET (10:55 GMT)