von Ralf Ferken, Euro am SonntagETFs tragen bisweilen kryptische Namen - das gilt auch für den Deka MSCI Europe ex EMU ETF, der nun auf FondsNote 2 hochgestuft wurde. Anleger investieren damit in europäische Aktien außerhalb der Eurozone, "EMU" steht für European Monetary Union. Statt in Aktien aus Ländern, die den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...