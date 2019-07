Der S&P 500 beendete die Handelswoche nahe seinem neuen Hoch und hat sich damit eine vermeintlich exzellente Ausgangsposition für die neue Handelswoche geschaffen. Der Vorstoß auf ein neues Hoch am Freitag ist aus bullischer Sicht zunächst positiv zu bewerten. Die Ausbildung neuer Hochpunkte zeigt, dass die Aufwärtsbewegung noch lebt, noch intakt ist. So weit so gut. Im Falle des S&P 500 bleibt das ...

