Ein digitaler Ruck geht durch Deutschland - nur umstürzen kann er nichts. Noch immer nerven Funklöcher, die Verwaltung arbeitet wie im 20. Jahrhundert, Schulen sind unterversorgt mit WLAN und Laptops. Wann geht's voran?

Andere als Helge Braun wären längst verzweifelt. Der Kanzleramtschef muss die zerstrittene Koalition managen, die Länder bei Laune halten und rasch ein Klimakonzept ausarbeiten. Und als sei das alles noch nicht genug, ist Braun auch noch Chefkoordinator der Querschnittsaufgabe Digitalisierung - ein Thema, bei dem jeder im Kabinett gerne aufzeigt, aber nicht drangenommen werden will.

Der Übergang von der analogen Bundesrepublik ins digitale Deutschland ist mit "extrem mühsam" höflich beschrieben. Doch davon will Braun nichts wissen. Er lächelt und sagt: "Es geht viel mehr voran, als die meisten denken." Die Digitalisierung genieße in der Bundesregierung inzwischen "auf allen Ebenen höchste Priorität".

Das stimmt. Zumindest formal. Neben Braun kümmert sich noch Dorothee Bär als Staatsministerin ums Digitale. Kanzlerin Angela Merkel und die Minister tagen im Digitalkabinett. Alle Ressorts haben Digitalisierungsreferate oder -abteilungen gegründet. Ein mit Experten bestückter Digitalrat unterstützt die Regierung. Die Ressorts für Forschung, Wirtschaft und Arbeit haben eine Strategie für künstliche Intelligenz entworfen. Und gleich zwei Agenturen sollen nach dem Vorbild der US-Forschungsstelle Darpa disruptive Technologien ausfindig machen.

Keine Frage: Es ist ein digitaler Ruck durch Deutschland gegangen. Nur umgestürzt hat er noch nichts. Noch immer nerven Funklöcher. Die Verwaltung arbeitet nach wie vor mit Technik aus dem 20. Jahrhundert. Viele Schulen sind chronisch unterversorgt mit WLAN und Laptops. Es geht viel mehr voran, als die meisten denken, Herr Braun? Ist nicht das digitale Bürgerportal etwa für Kindergeld und Reisepass weitgehend unbrauchbar? Mag sein. Aber "früher hätten Bund, Länder und Gemeinden erst ein Tausende Seiten umfassendes Pflichtenheft angelegt und dann jahrelang an einer vermeintlich perfekten Lösung gearbeitet". Heute gebe es eine Betaversion, die ständig weiterentwickelt werde. "Spätestens 2022 können die Bürger fast alles online erledigen." Gesetzlich versprochen.Und dass die vom Bund finanzierte Cloud, die das digitale Lernen in die Schulen bringen soll, nicht vorankommt? Ärgerlich, gewiss. Die Länder fürchteten einen Eingriff in ihre Kultushoheit. Müssten sie aber nicht: "Wir brauchen eine gemeinsame Plattform, ohne die föderalen Kompetenzen anzugreifen."

Und dass die Gründung der Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen viel länger dauert als geplant, dass ihr nicht wirklich viel Geld zur Verfügung steht? Braun: "In einem Jahr wird es sichtbare Erfolge geben."Es ist wie verhext: Die Dringlichkeit des Themas ist erkannt, es ist etwas in Gang geraten, es wird geredet und geplant - aber die Digitalisierung selbst kommt nicht voran. Warum bloß?

Wer sich auf die Suche nach Antworten macht, entdeckt viele alte und ein paar neue Probleme. Deutschland ist vom digitalen Nichts ins digitale Chaos gestürzt. Alle kümmern sich, alle schmücken sich, alle laufen los - nur gibt es niemanden, der die Richtung weist. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet beklagt ein "Wirrwarr an Zuständigkeiten". Auch Wirtschaftsvertreter sind oft ratlos, wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Ausgerechnet den Deutschen, einst weltweit bewundert für ihren Organisationssinn, fehlt beim wichtigsten Zukunftsthema der Kompass.

Dass die Digitalisierung des Landes hier nicht so innovativ wie in den USA, nicht so konsequent wie in China, nicht so bürger- und unternehmensfreundlich wie in Estland gedacht und politisch befeuert wird, liegt aber auch am Föderalismus. Seine über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen erschweren eine nationale Strategie. Und ironischerweise trägt auch die lange Boomphase zum Stillstand bei, weil die Bauindustrie keine Kapazitäten hat. Vor allem aber regiert eine Mischung aus Größenwahn und Kleinmut: Die ingenieurgeprägten Deutschen suchen so lange perfekte Lösungen für den Aufbruch ins Ungewisse, bis sie zuletzt den Aufbruch selbst verpassen.

Zu viel Klein-Klein in der Digitalisierung

Natürlich kann man die Geschichte der Agentur für Sprunginnovationen auch so erzählen wie Achim Kampker. Er ist so etwas wie der akademische Helge Braun, mit klarem Fokus aufs Positive. Kampker hat bewiesen, dass er Dinge vorantreiben kann. Der Professor für Produktionsmanagement hat den Streetscooter mitentwickelt, ein Elektrofahrzeug, mit dem die RWTH Aachen der etablierten Autoindustrie das Heck zeigte und das heute von der Deutschen Post eingesetzt wird. Als die meisten anderen sagten "Das geht nicht", legten Kampker und Co. einfach los.

In den vergangenen Monaten war der 43-Jährige Mitglied der Gründungskommission, die die Agentur für Sprunginnovationen ins Leben rufen sollte. Kampker hofft, dass der Aachener Geist des Aufbruchs bald überall in der Republik herrscht, dass die Experten der Innovationsagentur ihn fördern werden. Mit smarten Leuten und agilen Teams, ohne haushaltsrechtliche Fesseln und Behördenbedenken.

Kampker will nicht auf Deutschland schimpfen, aber er sagt auch: "Uns läuft die Zeit davon." Eigentlich sollte die Disruption made in Germany bereits Ende 2018 beginnen. Doch erst kürzlich, mit mehr als einem halben Jahr Verspätung, ernannte die Regierung einen Gründungsdirektor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...