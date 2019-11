Frankfurt am Main/Berlin (ots) - Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am 28. November in Berlin erhält der digitale Versicherungsmanager CLARK den Gründerszene Award 2019 als wachstumsstärkstes Digitalunternehmen. CLARK bedankt sich bei der Start-up-Community mit einer Spendenaktion.Der digitale Versicherungsmanager CLARK ist das wachstumsstärkste Digitalunternehmen 2019 in Deutschland. Zum fünften Mal hat Gründerszene, das Online-Magazin für die digitale Wirtschaft, das am stärksten wachsende Digitalunternehmen Deutschlands ausgezeichnet. CLARK landet mit einem Wachstums-Score von 86,93 Prozent auf Platz 1 und ist damit eines der erfolgreichsten deutschen Start-ups der letzten Jahre. Die Verleihung fand am Abend des 28. November in Berlin statt. "Wir freuen uns sehr, über die Auszeichnung als Wachstumssieger 2019", sagt Christopher Oster, CEO und Gründer von CLARK. "Ein starkes Wachstum ist nur mit einer starken Gemeinschaft möglich. Wir möchten uns deshalb vor allem bei allen Wegbegleitern der letzten vier Jahre bedanken: Mitarbeitern, Investoren, Kunden und Partnern."In vier Jahren 200.000 Kunden und fast 200 MitarbeiterChristopher Oster, Steffen Glomb, Marco Adelt und Chris Lodde gründeten CLARK im Juni 2015, das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main. Seit der Gründung hat das Frankfurter Start-up 200.000 Kunden überzeugt. Mit der CLARK App haben Nutzer sämtliche Details zu ihren bestehenden Verträgen in einer digitalen Übersicht und erhalten Hinweise, wie sie ihre Versicherungssituation verbessern können.Auch internationale Investoren glauben an das Potenzial: Das Investitionsvolumen in Series A und B belief sich auf insgesamt 45 Millionen US-Dollar. Adam Felesky, Präsident von Investor Portag3, sagt: "Wir freuen uns sehr, Teil dieser Reise zu sein und zu sehen, wie sich CLARK mit bereits 200.000 Kunden zu einem führenden Unternehmen im digitalen Versicherungsmarkt in Europa entwickelt. Wir unterstützen CLARK dabei, Konsumenten eine erstklassige Versicherungslösung anzubieten." Eric Martineau-Fortin, Managing Partner bei White Star Capital, ergänzt: "CLARK konnte in einem so komplexen Versicherungsmarkt wie Deutschland sein Geschäftsmodell erfolgreich auf 200.000 Kunden skalieren. Mit Blick auf die anstehenden Projekte, sind wir überzeugt, dass das Team es schaffen wird, CLARK als Vorreiter im Versicherungsbereich zu etablieren."CLARK beschäftigt mittlerweile fast 200 Mitarbeiter an drei Standorten in Deutschland. Das Wachstum will der Online-Versicherungsmakler 2020 auch international fortführen und mit dem Markteintritt in Österreich seine App erstmals in einem Auslandsmarkt anbieten.CLARK sagt Danke und unterstützt junge Gründer mit SpendeDen Sieg nimmt das Unternehmen zum Anlass, um selbst Wachstum zu fördern. "Als junges Start-up ist es extrem wichtig, ein förderndes Umfeld zu haben - sei es beratend oder finanziell. Wir wollen daher junge Gründer unterstützen", erklärt Oster. CLARK spendet 5.000 Euro an das STARTUP TEENS Netzwerk e.V.. Der Verein unterstützt die Gründerkultur in Deutschland und fördert unternehmerisches Denken und Handeln vor allem unter Schülern/innen im Alter von 14 bis 19 Jahren. Social Media Nutzer können die Spendenhöhe noch weiter steigern: Mit jedem Tweet oder Repost mit dem Hashtag CLARKsaysthankyou kommen weitere 5 Euro in den Spendentopf.Hier geht es zum Tweet: https://twitter.com/ClarkGermanyWeitere Informationen zu STARTUP TEENS Netzwerk e.V. finden Sie unter www.startupteens.de.Über den Gründerszene Award: Die Gründerszene Awards werden seit 2015 verliehen. Das Wachstumsranking berücksichtigt alle deutschen Start-ups mit einem digitalen Geschäftsmodell und einem Mindestumsatz von 10.000 Euro im ersten von drei betrachteten Geschäftsjahren. In die Berechnung des Wachstums-Scores fließen Unternehmensalter sowie die Nettoumsätze der letzten drei vollen Geschäftsjahre ein, die anhand der Jahresabschlüsse belegt werden müssen. Die Berechnung wurde von dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG durchgeführt.Über CLARKCLARK ist Deutschlands führender Versicherungsmanager und bietet seinen Kunden eine voll-digitale Möglichkeit ihre Versicherungen zu verbessern. Nach einem 2-minütigen Anmeldeprozess haben Kunden die Möglichkeit, in einem übersichtlichen Versicherungs-Cockpit in der App (iOS und Android) und auf der Webseite den Status ihrer Versicherungssituation einzusehen. Algorithmus-basiert bietet CLARK eine Analyse sämtlicher Tarife des Kunden. CLARK durchsucht das Angebot von über 160 Versicherungsunternehmen, um für den Kunden die besten Tarife zu identifizieren. Kunden haben im Anschluss die Möglichkeit, mit wenigen Klicks ihre Versicherungssituation zu verbessern. CLARK wurde im Juni 2015 gegründet und wird von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt und Chris Lodde geführt. CLARK ist anerkannt für seinen technologie-getriebenen Ansatz, der Algorithmen nutzt, um die Komplexität des Versicherungsmarktes aufzulösen.Pressekontakt:CLARK Pressekontakt:Irina Gaisdörfer+ 49 69 153 229 331presse@clark.deOriginal-Content von: CLARK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139186/4453760