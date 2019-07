* Lagarde garantiert die Fortsetzung der unseriösen Politik* Enteignung oder Helikopter-Geld - Die Vorbereitungen laufen* Neue Geldwäscheregeln bedrohen Bitcoin & Co.* Kryptowährungen können Gold nicht ersetzen* Verdienen Sie jetzt ein Vermögen mit ausgewählten Goldminenaktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Universitätskliniken und betriebswirtschaftliche Steuerung

Liebe Leser,



am Donnerstag hat EZB-Präsident Mario Draghi den Zinssatz nicht geändert, obwohl viele schon wieder eine weitere Lockerung seiner ultralaxen Geldpolitik erwartet hatten. Doch was nicht ist, könnte im September wahr werden, deutete Draghi an. Aus meiner Sicht gibt es nur ein Wort, das die EZB-Geldpolitik der vergangenen Jahre und wahrscheinlich auch der Zukunft adäquat benennt: unseriös. Wie sonst sollte man Zentralbanker nennen, die systematisch das Schuldenmachen belohnen und die Sparer Schritt für Schritt enteignen.



Als Ökonomen wissen diese Leute nämlich ganz genau um die zerstörerischen Wirkungen und Folgen ihrer Politik. Sie kennen die zentrale Bedeutung, die das Sparen als Grundlage des Investierens in einer Volkswirtschaft hat. Sie wissen, dass Wohlstand nur durch sparen und investieren geschaffen werden kann. Und dass die Nullzinspolitik die Altersvorsorge zerstört, ist ihnen ebenfalls bekannt.

